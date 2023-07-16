У РФ обговорюють майбутнє "Групи Вагнера" і схвалюють її присутність в Африці - британська розвідка

Російський апарат безпеки вступив у період розгубленості та перемовин після заколоту групи Вагнера 24 червня 2023 року, останніми днями почала формуватися тимчасова домовленість про майбутнє групи, йдеться у зведенні, опублікованому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в неділю вранці.

"12 липня 2023 року Міністерство оборони РФ повідомило, що "Вагнер" передав понад 2000 одиниць військової техніки, включно з танками. Станом на 15 липня 2023 року до табору в Білорусі прибув щонайменше невеликий контингент бійців Вагнера", - йдеться у зведенні.

Водночас повідомляється, що в російському інформаційному просторі знову почали висвітлювати діяльність "Групи Вагнера", особливо в Африці. "З огляду на нещодавні заяви російських офіційних осіб, держава, ймовірно, готова прийняти намагання "Вагнера" зберегти свою велику присутність на континенті", - зазначають у британській розвідці.