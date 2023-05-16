Буданов: 80% того, що говорить Пригожин, - чиста правда

У більшості випадків ті заяви, які робить власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, - чиста правда, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

"Це не ІПСО. Найстрашніше, що те, що говорить Пригожин, - у більшості це правда. Є якісь речі, які навіть не скажу, що неправдиві, а двояко сприймаються. Але відсотків 80 із того, що він каже, - це взагалі чиста правда. Абсолютно чиста", - сказав Буданов в інтерв'ю програмі "Різні люди".

Буданов також зазначив, що, на відміну від російської армії, "вагнерівці" показали свою максимальну ефективність, на фоні чого загострилися конфлікти.

"Те, що Пригожин каже про відсутність зараз снарядів і підтримки, - це певною мірою через заздрість. І військове керівництво, яке уособлює Шойгу і Герасимов зараз, але там є й інші генерали, які мають іншу думку. Але от їхня команда робить усе, щоб фізично "стерти" всі ці підрозділи", - вважає Буданов.

Він наголосив, що з ПВК "Вагнер" у РФ ніхто не зрівняється за ефективністю ведення бойових дій.