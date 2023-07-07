Окупанти випустили 371 снаряд по Херсонській області, є поранені

Російські окупанти випустили 371 снаряд із різного виду зброї по Херсонській області, є поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 77 обстрілів, випустивши 371 снаряд із мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА. 10 осіб дістали поранення", - йдеться в його телеграм-каналі вранці в п'ятницю.

По місту Херсон ворог випустив 37 снарядів, зазначив глава ОВА.

Також окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області; будинок культури в селі Таврійське та торговельний заклад у Херсоні.