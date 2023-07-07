ЗС України ліквідували понад півтисячі окупантів

Збройні сили України ліквідували понад півтисячі російських окупантів, 12 бронемашин, 2 танки, 20 артсистеми і 17 БПЛА, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 232 810 (+510) осіб ліквідовано, танків - 4070 (+2) од, бойових броньованих машин - 7944 (+12) од, артилерійських систем - 4330 (+20) од, РСЗВ - 658 (+1) од, засоби ППО - 408 (+4) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 309 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3652 (+17), крилаті ракети - 1271 (+7), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6898 (+10) од, спеціальна техніка - 612 (+7)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.