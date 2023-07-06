Із місця ракетної атаки у Львові врятували семеро людей, 14 госпіталізували

У Львові після ракетної атаки станом на вечір четверга рятувальники продовжують розбирати завали, загалом удалося врятувати 7 осіб, 64 евакуювали з місця події, 14 госпіталізували, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

"Львів. Ліквідація наслідків ракетної атаки. Працівники ДСНС врятували 7 осіб. 64 людини евакуювали з місця події. 14 постраждалих госпіталізували", - йдеться в його телеграм-каналі ввечері в четвер.

За словами Козицького, наразі тривають пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів житлових будинків, які триватимуть у цілодобовому режимі, поки не розберемо всі завали.

"Наразі розібрали близько 53% необхідного. Вивезли 170 м кубічних уламків будівельних конструкцій. До робіт залучили 668 осіб і 139 одиниць техніки - зокрема рятувальників, медиків, поліцейських, представників комунальних служб, волонтерів", - зазначив він.

Козицький зазначив, що для розміщення, харчування та надання психологічної допомоги розгорнули 9 наметів. 40 осіб тимчасово відселили в модульне містечко, готель і дитячий центр спорту, туризму та екскурсій.

Також будинки залишаються повністю відключеними від електро-, газо- та водопостачання.