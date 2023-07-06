Парламент Болгарії підтримав членство України в НАТО

Парламент Болгарії 157 голосами проти 57 підтримав членство України в НАТО після відновлення миру на її території, повідомляє Болгарське національне телебачення.

У тексті підтриманої Народними зборами декларації йдеться про те, що найбільш прямим і бажаним шляхом до відновлення миру в Україні, в Чорноморському регіоні та Європі є повний і негайний добровільний вихід РФ за межі міжнародно визнаних кордонів усіх суверенних держав, які постраждали від неї.

"Народні збори категорично вимагають негайно припинити ядерний шантаж, а також усі дії Російської Федерації, що різко суперечать Статуту ООН і є найсерйознішим ударом по миру і благополуччю як європейських, так і російського народу. Підтримують Формулу миру президента України Володимира Зеленського, мета якої - міцний і справедливий мир", - ідеться в повідомленні.

Щоб гарантувати здатність України захищатися від агресора на своїй території, Народні збори наполягають на тому, щоб болгарські інституції продовжували надавати їй політичну, фінансову, гуманітарну, військову, військово-технічну підтримку до повного відновлення її суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів, ідеться в документі.

Парламент "підтверджує свою повну підтримку зовнішньої політики відкритих дверей НАТО; болгарський уряд очікує, зокрема й на майбутньому саміті Альянсу у Вільнюсі в липні цього року, щоб висловити позицію на підтримку членства України в НАТО після відновлення миру на її території". Також він закликає союзників використати саміт для визначення чітких параметрів на шляху до членства України в НАТО.

У тексті зазначено, що парламент підтримує ініціювання процесу планування та ухвалення конкретних параметрів і термінів членства України в Північноатлантичному союзі та розширення стратегічних відносин.

"З ухваленням цієї декларації транслюватиметься недвозначна позиція Болгарії щодо підтримки України та її законного права на самооборону від неспровокованого військового вторгнення, а також права країн обирати, як гарантувати свою безпеку", - констатує у своїй думці Комітет з питань зовнішньої політики.