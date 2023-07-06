Події

20:21 06.07.2023

Зеленський анонсував візит до Праги

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Зеленський анонсував візит до Праги

Президент України Володимир Зеленський анонсував візит до Праги.

"Далі - Прага. Проведу предметні переговори з Президентом Петром Павелом, Прем’єр-міністром Петром Фіалою, Головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою, зустрінуся з членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ", - написав він у четвер у телеграм-каналі.

"У центрі уваги - оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО, ситуація навколо ЗАЕС, реалізація Формули миру, відновлення України", - зазначив також він.

 

 

 

Теги: #президент #візит #чехія

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