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19:54 06.07.2023

Кубраков анонсував початок великого діалогу в Європарламенті щодо завислого законопроєкту №5655 про містобудівну реформу

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Кубраков анонсував початок великого діалогу в Європарламенті щодо завислого законопроєкту №5655 про містобудівну реформу

Віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив про плани Мінвідновлення обговорити законопроєкт про реформу містобудівної діяльності №5655 з депутатами Європейського парламенту.

"Уже найближчим часом ми розпочнемо великий діалог про цей закон у стінах Європарламенту. Закон забезпечує необхідну прозорість та підзвітність, які є нашими спільними цінностями", - написав він у фейсбуці.

Раніше Європарламент закликав президента України Володимира Зеленського ветувати закон про реформу містобудування, вказавши на можливу шкоду в разі його ухвалення прозорим і рівним умовам ведення бізнесу.

Як повідомлялося, у червні Зеленський висловив намір обговорити долю закону №5655 з його прихильниками та опонентами.

У цілому законопроєкт №5655 Верховна Рада схвалила 13 грудня 2022 року 228 голосами за необхідного мінімуму 226 голосів. Проти документа виступила Асоціація міст України, мери міст, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Міністерство культури та інформаційної політики, Національна спілка архітекторів України.

Петиція з вимогою накласти вето на закон №5655 про реформування сфери містобудівної діяльності, розміщена на сайті президента України, набрала понад 25 тис. голосів у день ухвалення його парламентом.

Теги: #реформа #законопроєкт #містобудування

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