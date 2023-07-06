У Львові розібрано близько 43% завалів на місці влучання ракети - ДСНС

Станом на 18:00 на місці ракетного удару російських окупантів по Львову розібрано близько 43% завалів, вивезено 140 куб. м уламків, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 18:00 роботи на місці ворожого удару тривають. Вивезено 140 куб. м уламків будівельних конструкцій, розібрано близько 43% завалів", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, на місці "розгорнуто дев’ять наметів для розміщення та харчування постраждалих, надання їм психологічної допомоги, з яких два – від ДСНС. Психологи надали допомогу 307 особам".

До робіт від ДСНС залучено 258 рятувальників і 40 одиниць техніки.

Як повідомлялося, унаслідок ракетної атаки ворога по Львову в ніч проти четверга загинуло п'ятеро людей, ще 40 постраждали. Пошкоджено або зруйновано понад 30 будинків, більш як 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші, санаторну школу, електропідстанцію.