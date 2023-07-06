Кількість постраждалих від ракетного удару по Львову збільшилася до 40 осіб - МВС

До 40 осіб збільшилася кількість постраждалих унаслідок ракетного удару російських окупантів по Львову в ніч на четвер, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Львів. Оперативна інформація про пошуково-рятувальні роботи. Кількість постраждалих на місці ворожого удару збільшилася до 40 осіб. Загинули чотири особи, врятовано сімох осіб, евакуйовано 64 осіб", - повідомляється в телеграм-каналі міністерства.

Роботи тривають. "Вивезено 130 куб. м уламків будівельних конструкцій. Розгорнуто шість наметів для розміщення та харчування постраждалих, надання їм психологічної допомоги. Психологи ДСНС надали допомогу 178 особам", - інформують у МВС.