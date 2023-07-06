Події

13:56 06.07.2023

"Укренерго" відновило роботу високовольтної лінії 750 кВ на півдні країни

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"Укренерго" відновило роботу високовольтної лінії 750 кВ на півдні країни

НЕК "Укренерго" виконала необхідні ремонти на одній із високовольтних ліній електропередачі на півдні країни, що дало змогу повернути її в роботу на напрузі 750 кВ і збільшити можливість передання потужності до регіонів.

"Активні відновлювальні роботи тривають на всіх пошкоджених масованими атаками ворога енергооб’єктах. Також тривають планові ремонти обладнання", - зазначили в компанії в четвер.

За інформацією НЕК, 5 липня через спеку споживання електроенергії стрімко зросло і трималося на підвищеному рівні 12 годин поспіль протягом усього світлового дня. Це створило додаткове навантаження на енергосистему. Крім того, з початком спекотного періоду змінилися початок і тривалість періоду найбільшого навантаження в енергосистемі, який наразі триває з 16:00 до 23:00.

"Просимо не забувати, що наразі в енергосистемі складна ситуація через ремонти на багатьох теплових та гідроелектростанціях, а також на кількох атомних енергоблоках. Тому обсяг доступних потужностей в енергосистемі для виробництва електроенергії обмежений, особливо у години найбільшого споживання. Будь ласка, переносьте використання кондиціонерів та потужної техніки з вечірніх годин на інший час доби або на ніч", - звернулися в "Укренерго" до споживачів.

Як зазначили в компанії, 6 червня з 17:00 до 23:00 здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини потужністю від 49 до 304 МВт із максимумом о 18:00, а також із Молдови - від 1 до 138 МВт - у різний час доби з максимумом о 22:00. Експорт відсутній.

Теги: #електропостачання #відновлення

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