Події

13:43 06.07.2023

Окупанти обстріляли прикордонну Одноробівку на Харківщині, знищено будівлю вокзалу

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Російські окупаційні війська біля 11:00 у четвер обстріляли Одноробівку (Богодухівський район Харківської області), за попередніми даними, обстріл вели з артилерії, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Повністю знищено вокзал станції, сталася масштабна пожежа", - йдеться в повідомленні.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Богодухівської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #харківська_область #обстріл

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