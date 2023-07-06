Окупанти обстріляли прикордонну Одноробівку на Харківщині, знищено будівлю вокзалу

Російські окупаційні війська біля 11:00 у четвер обстріляли Одноробівку (Богодухівський район Харківської області), за попередніми даними, обстріл вели з артилерії, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Повністю знищено вокзал станції, сталася масштабна пожежа", - йдеться в повідомленні.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Богодухівської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).