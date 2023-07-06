Події

13:24 06.07.2023

Росіяни допускають до роботи на ЗАЕС некомпетентний персонал - "Енергоатом"

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Росіяни допускають до роботи на ЗАЕС некомпетентний персонал - "Енергоатом"

На Запорізькій АЕС російські окупанти довіряють управління найбільшим атомним об'єктом Європи недосвідченим фахівцям із Росії, які не мають необхідних знань і навичок, повідомило держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" у четвер.

"Кваліфікований український персонал ЗАЕС, який роками забезпечував роботу станції, продовжує зазнавати тиску, залякування і шантажу з боку російських ядерних терористів. Водночас зрадники призначають на керівні оперативні посади, для яких потрібна відповідна ліцензія, молодих росіян", - зазначили в НАЕК.

Начальником зміни одного з енергоблоків, зокрема, призначено працівника Балаковської АЕС (РФ) із досвідом роботи лише сім місяців, тоді як ця посада потребує значно більше знань, оскільки передбачає оперативне управління реактором.

Теги: #персонал #заес #окупанти

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