Президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра відсторонено від виконання обов'язків - Кличко

Наглядова рада і правління ПрАТ "Київміськбуд" ухвалили рішення про аудит компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських компаній, президента холдингу Ігоря Кушніра відсторонено від виконання обов'язків, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"На мою вимогу відбулося спільне засідання наглядової ради та правління ПрАТ "Київміськбуд", де було ухвалено рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. Наразі керівника "Київміськбуду" Ігоря Кушніра відсторонено від виконання обов'язків", - повідомив він у телеграм-каналі.

Кличко також нагадав, що зараз працює тимчасова контрольна комісія, створена депутатами Київради. На початку літа вона запросила в АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" дані про фінансові результати будкомпанії за період із 2019 до 2022 року, а також дані про нараховані та виплачені в ці роки до бюджету Києва дивіденди та пов'язані з ними розрахунки, розпорядження і протокольні рішення.

Раніше "Київміськбуд" повідомив про суттєвий розмір заборгованості за договорами розстрочки - понад 320 млн грн, що перешкоджає відновленню активних будівельних робіт на об'єктах.

За даними Openadtabot, "Київміськбуд" у 2022 році отримав 35,8 млн грн чистого збитку проти 4,3 млн грн чистого прибутку в попередньому році. Водночас виторг компанії зріс на 23% і становив 1,8 млрд грн.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міська рада (80%).