Події

12:19 06.07.2023

Через війну за кордоном перебувають близько 20% громадян України - дослідження

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Через війну за кордоном перебувають близько 20% громадян України - дослідження

Станом на червень 2023 року через повномасштабне вторгнення РФ за кордоном перебувають 8 млн 177 тис. громадян України, що становить близько 20% населення, яке було до війни, повідомила громадянська мережа "Опора".

"Це дані українського МЗС, які громадянська мережа "Опора" отримала у відповідь на запит. Утім, точної інформації про кількість українських переселенців за кордоном немає, адже різні інституції використовують різні методології підрахунку. Опора проаналізувала та зіставила всі наявні дані, щоб отримати якомога точніші показники", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що важливим джерелом інформації для отримання актуальної кількості жителів України є дані мобільних операторів.

Згідно з Національною комісією з питань регулювання зв'язку (НКЕК), у червні 2023 року в Україні було 48,3 млн активних карт мережі мобільного зв'язку.

"Оскільки у звіті цієї комісії зазначено, що в середньому на 100 жителів України припадає 143 SIM-картки, можна припустити, що наразі на території нашої держави мешкає не більше ніж 33,8 млн громадян", - зазначено в повідомленні.

"Опора", використовуючи такий самий спосіб розрахунку, припустила, що населення України станом на 6 червня 2023 року порівняно з 31 грудня 2021 року зменшилося більш ніж на 7 млн осіб.

Окрім цього, виходячи з даних Держприкордонслужби, різниця між виїздами за межі України та в'їздами з 24 лютого 2022 року до 1 травня 2023 року є від'ємною і становить 2 млн 686 тис. осіб.

Зазначається, що за квітень 2023 року від'ємне міграційне сальдо збільшилося на 31 тис. перетинів кордону. Крім цього, помітна велика хвиля виїзду з України протягом грудня 2022-березня 2023 року, тоді від'ємне сальдо збільшилося більш ніж на 1,8 млн осіб. Зазначається, що причиною цієї хвилі можуть бути блекаути та масовані російські обстріли протягом того періоду.

Наголошується, що з 1991 року до повномасштабного вторгнення населення країни скоротилося більш ніж на 8 млн осіб. За даними Державної служби статистики річне скорочення сягало понад 420 тис. осіб.

"Водночас міжнародні організації підраховують кількість українців за кордоном, на основі опублікованої або отриманої від органів влади понад 40 країн інформації. Зокрема, враховують і дані про 1,3 млн громадян України в Росії та Білорусі, що викликає сумніви. Наразі Україні невідомо, скільки її громадян перебуває на території країн-агресорів і, тим паче, скільки з них виїхали туди добровільно, а скількох окупаційні війська депортували примусово", - зазначають в "Опорі".

Згідно з даними, оприлюдненими Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), припускають, що від початку повномасштабної російської агресії з України виїхало й не повернулося близько 6,29 млн осіб. Ця цифра зростає із середини жовтня 2022 року. Крім цього, не враховуючи російських і білоруських даних, із 24 лютого 2022 року до 26 червня 2023 року зафіксовано 20,64 млн виїздів з України і 14,34 млн в'їздів.

За даними опитування, проведеного ООН у грудні 2022 року та січні 2023 року, 65% респондентів планують повернутися в Україну "в один день", але лише 12% планували зробити це протягом трьох наступних місяців.

"Ймовірно, повернення додому українців потребуватиме значних зусиль України та держав-партнерів для створення сприятливих безпекових, гуманітарних та економічних умов", - наголошується в повідомленні.

Теги: #опора #українці #дослідження #закордон

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