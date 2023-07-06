Кількість постраждалих від ракетної атаки у Львові збільшилася до 37, четверо загиблих - МВС

Унаслідок ракетної атаки ворога по Львову загинули чотири людини, ще 37 постраждали, повідомляє МВС України.

"Львів. За попередніми даними внаслідок ракетної атаки російських окупантів загинуло чотири особи, постраждало 37. Врятовано сімох осіб, евакуйовано – 64", - йдеться в повідомленні міністерства в четвер.

На місці ворожого удару відбуваються аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1-му, 3-му і 4-му під'їздах зруйнованого будинку.

"Евакуйовано 14 автомобілів з під’їздних шляхів, розкрижовано шість дерев для проїзду та встановлення інженерної техніки. На місці події організовано надання психологічної допомоги постраждалим", - інформують у МВС.