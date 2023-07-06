Кількість постраждалих через ракетний удар по Львову зросла до 34 осіб - голова ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару, завданого по Львову, збільшилася до 34 осіб, повідомляє голова ОВА Максим Козицький.

"Підтвердили загибель чотирьох людей. На момент влучання усі вони перебували в будинку. Співчуття рідним. Постраждали 34 людини", - написав Козицький у телеграм-каналі в четвер уранці.

Через атаку в місті пошкоджено біля 30 будинків і понад 50 автомобілів.

Окрім цього, уламки ворожих ракет упали в одному із сіл Львівського району біля будівлі Народного дому, також є руйнування в приватному господарстві в одному із сіл Золочівського району, попередньо постраждалих немає.

Загалом над Львівською областю повітряне командування "Захід" знищило сім ракет.

У ніч на 6 липня російські терористи атакували Львівську область "Калібрами", українські системи ППО збили сім із десяти випущених ракет. Раніше повідомляли про чотирьох загиблих і 32 поранених, із них одна дитина.