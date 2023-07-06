Події

07:59 06.07.2023

У Нацгвардії розпочато службове розслідування щодо дій охорони під час вибуху в Шевченківському суді

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За вказівкою міністра внутрішніх справ України в Національній гвардії розпочато службове розслідування за фактом подій, що сталися в Шевченківському суді, повідомляє пресслужба відомства в середу ввечері.

"Розслідування розпочато для всебічного та об'єктивного встановлення всіх обставин події, зокрема щодо правильності дій особового складу охорони НГУ, що здійснювала конвоювання підсудного до суду", - зазначається в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі МВС.

Раніше повідомлялося, що одна людина загинула і двоє дістали поранення внаслідок інциденту в Шевченківському районному суді Києва, де підозрюваний у справі про вибух гранати в будівлі Верховної Ради 2015 року Ігор Гуменюк кинув вибуховий пристрій у правоохоронців, а потім підірвав себе.

 

 

 

Теги: #суд #вибух #розслідування

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