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07:18 06.07.2023

ЗС України відбивають атаки ворога в Луганській і Донецькій областях, а також просуваються на мелітопольському та бердянському напрямках

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ЗС України відбивають атаки ворога в Луганській і Донецькій областях, а також просуваються на мелітопольському та бердянському напрямках

ЗСУ просуваються на мелітопольському та бердянському напрямках, а також відбивають атаки ворога в Луганській і Донецькій областях, за добу там відбулося 38 бойових зіткнень, йдеться в оперативній інформації Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 четверга.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень", - наголошується у зведенні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів у районах Грабівського Сумської області; Плетенівки Харківської області та по місту Харків. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів.

На куп'янському напрямку противник не полишає спроб наступати в районі Новоселівського Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили всі атаки ворога. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 населених пунктів.

На лиманському напрямку противник намагався витіснити наші війська із займаних позицій у районі Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів Луганської та Донецької областей.

На бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах південніше Берхівки та Богданівки Донецької області. Водночас продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник завдав авіаційних ударів у районах Богданівки та Торецька. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у міста Авдіївка. Водночас противник завдав авіаційних ударів у районах Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

На мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Золотої Ниви, Одрадного, Макарівки та Рівнополя в Донецькій області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів у районах Гаврилівки, Новодарівки, Зміївки та Антонівки Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, наносять вогневе артилерійське ураження по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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