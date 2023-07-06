Сили оборони завдали 13 авіаударів по особовому складу окупантів

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу окупантів і знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога, повідомив Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 радіолокаційну станцію та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.