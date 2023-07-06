Окупанти за добу завдали удару п'ятьма БПЛА типу "Shahed", два дрони знищено

За минулу добу окупанти атакували українські війська і населені пункти п'ятьма БПЛА типу "Shahed", два ворожі безпілотники знищено, повідомляє Генштаб Збройних сил України в четвер уранці.

"Минулої доби російські окупанти завдали удару п'ятьма іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Два дрони-камікадзе були знищені нашою ППО", - йдеться у зведенні.

Крім того, за даними Генштабу, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів і здійснили 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Деталізована інформація буде оприлюднена пізніше.