Події

07:05 06.07.2023

Окупанти за добу завдали удару п'ятьма БПЛА типу "Shahed", два дрони знищено

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Окупанти за добу завдали удару п'ятьма БПЛА типу "Shahed", два дрони знищено

За минулу добу окупанти атакували українські війська і населені пункти п'ятьма БПЛА типу "Shahed", два ворожі безпілотники знищено, повідомляє Генштаб Збройних сил України в четвер уранці.

"Минулої доби російські окупанти завдали удару п'ятьма іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Два дрони-камікадзе були знищені нашою ППО", - йдеться у зведенні.

Крім того, за даними Генштабу, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів і здійснили 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Деталізована інформація буде оприлюднена пізніше.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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