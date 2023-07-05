Зеленський: Стан укриттів - відповідальність місцевих керівників

Президент України Володимир Зеленський провів у середу засідання щодо ситуації з укриттями в різних містах.

"Доповідали міністр стратегпрому Камишін, профільний заступник керівника Офісу з регіональної політики Кулеба. На жаль, у різних містах України досі значна неготовність укриттів", - сказав він у відеозверненні в середу.

"Держава не терпітиме такої бездіяльності. І це відповідальність місцевих керівників. Ресурси у місцевої влади в країні на укриття є", - сказав також він.