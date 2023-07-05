Події

19:18 05.07.2023

Зеленський відзначає постійний прогрес в Україні у виробництві зброї

1 хв читати
Зеленський відзначає постійний прогрес в Україні у виробництві зброї

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості питання боєприпасів для артилерії.

"Дуже важливо - на кожному засіданні Ставки знову і знову повертаємося до питання боєприпасів, зокрема, для нашої артилерії. І це стосується не лише постачань від партнерів, а й виробництва в Україні", - сказав він у відеозверненні в середу.

"Я дякую кожному, хто працює заради виконання цього нашого стратегічного, життєво важливого завдання. Постійний прогрес у виробництві зброї в Україні", - сказав він.

Теги: #виробництво #боєприпаси #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:31 05.07.2023
Зеленський: Стан укриттів - відповідальність місцевих керівників

Зеленський: Стан укриттів - відповідальність місцевих керівників

19:24 05.07.2023
Перемога "спільної безпеки" на саміті НАТО залежить від партнерів

Перемога "спільної безпеки" на саміті НАТО залежить від партнерів

00:16 05.07.2023
Зеленський скоординував з партнерами кроки перед самітом НАТО у Вільнюсі

Зеленський скоординував з партнерами кроки перед самітом НАТО у Вільнюсі

23:50 04.07.2023
Єдиним джерелом небезпеки на Запорізькій АЕС є Росія – Зеленський

Єдиним джерелом небезпеки на Запорізькій АЕС є Росія – Зеленський

23:42 04.07.2023
Зеленський обговорив з Макроном ситуацію на фронті та попередив про підготовку провокацій РФ на ЗАЕС

Зеленський обговорив з Макроном ситуацію на фронті та попередив про підготовку провокацій РФ на ЗАЕС

20:18 04.07.2023
Зеленський і Столтенберг скоординували позиції напередодні саміту НАТО

Зеленський і Столтенберг скоординували позиції напередодні саміту НАТО

18:08 04.07.2023
Столтенберг напередодні саміту НАТО провів розмову із Зеленським

Столтенберг напередодні саміту НАТО провів розмову із Зеленським

16:56 04.07.2023
США завжди можуть розраховувати на Україну як союзника - Зеленський

США завжди можуть розраховувати на Україну як союзника - Зеленський

16:12 04.07.2023
Зеленський привітав американський народ із Днем незалежності

Зеленський привітав американський народ із Днем незалежності

16:08 04.07.2023
Зеленський у День Національної поліції: Українська поліція вміє бути професійною, вміє рятувати від зла і повертати справедливість

Зеленський у День Національної поліції: Українська поліція вміє бути професійною, вміє рятувати від зла і повертати справедливість

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Перемога "спільної безпеки" на саміті НАТО залежить від партнерів

У приміщенні Шевченківського суду в Києві чоловік підірвав гранату - МВС

Рада Україна - НАТО проведе перше засідання 12 липня

Зеленський підписав указ про санкції проти 18 зарубіжних компаній, зареєстрованих переважно на Кіпрі та в РФ

До кінця війни не потрібно покладати на людей тягар підвищення тарифів - Шмигаль

ОСТАННЄ

Окупанти завдали 48 авіаударів по Україні за добу

Українська авіація завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українські війська продовжують наступ у Запорізькій області, усі атаки окупантів на Донеччині відбито

МАГАТЕ не виявило ознак мінування на ЗАЕС, просить забезпечити додатковий доступ до станції - Гроссі

Велика Британія розпочне підготовку українських пілотів у серпні

У приміщенні Шевченківського суду в Києві чоловік підірвав гранату - МВС

Рада Україна - НАТО проведе перше засідання 12 липня

Зеленський підписав указ про санкції проти 18 зарубіжних компаній, зареєстрованих переважно на Кіпрі та в РФ

До кінця війни не потрібно покладати на людей тягар підвищення тарифів - Шмигаль

Україна не погодиться на вступ до НАТО без застосування 5-ї статті Статуту Альянсу - Жовква

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА