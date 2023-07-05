Зеленський відзначає постійний прогрес в Україні у виробництві зброї

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості питання боєприпасів для артилерії.

"Дуже важливо - на кожному засіданні Ставки знову і знову повертаємося до питання боєприпасів, зокрема, для нашої артилерії. І це стосується не лише постачань від партнерів, а й виробництва в Україні", - сказав він у відеозверненні в середу.

"Я дякую кожному, хто працює заради виконання цього нашого стратегічного, життєво важливого завдання. Постійний прогрес у виробництві зброї в Україні", - сказав він.