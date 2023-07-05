До кінця війни не потрібно покладати на людей тягар підвищення тарифів - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що до кінця війни не потрібно покладати на людей тягар підвищення тарифів.

"Так як і інші тарифи на тепло, на гарячу воду, я впевнений, до кінця війни, воєнних дій в Україні, не потрібно покладати на людей додатковий тягар", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в середу.

Прем'єр зазначив, що в місцевих бюджетах на залишках на сьогодні понад 150 млрд грн, що дає змогу їм підтримати свої комунальні підприємства, зокрема водоканали.

Він наголосив, що це той компроміс, який місцеві бюджети могли взяти на себе, і "не покладати на жителів своїх громад".

Прем'єр зазначив, що в майбутньому в питаннях тарифів влада діятиме спільно, попередньо комунікуватиме такі рішення з населенням, пропонуватиме компенсаційні механізми.

Як повідомлялося, згідно з рішенням регулятора, тарифи на послуги 34 водоканалів із 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%.

Президент України Володимир Зеленський назвав його "ганебним і непрофесійним", прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики Герману Галущенку провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду рішень про підвищення тарифів на воду, назвавши його неприйнятним та неузгодженим з урядом, що суперечить його політиці.

Сам глава Міненерго назвав рішення НКРЕКП необґрунтованим і таким, що не відповідає умовам воєнного часу, зазначивши, що цього чутливого для суспільства рішення регулятор не обговорював ні з міністерством, ні з іншими представниками уряду.

3 липня НКРЕКП скасувала рішення від 29 червня 2023 року про коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.