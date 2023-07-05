Україна, Канада, Швеція та Велика Британія подали позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану за збитий український літак

Україна, Канада, Швеція та Велика Британія подали цього тижня до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збитий літак рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" 8 січня 2020 року, йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу.

"Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, зробили важливий крок у наших спільних зусиллях, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Іран не відповів на нашу вимогу щодо створення арбітражу для вирішення цього спору, надісланого 28 грудня 2022 року. Як наслідок, цього тижня в Гаазі ми спільно подали позов до Міжнародного суду ООН, тим самим розпочавши провадження проти Ірану у зв’язку з порушенням ним Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року", - йдеться в заяві, розміщеній на сайті МЗС України.

У заяві наголошується, що дії та бездіяльність Ірану щодо збиття літака рейсу PS752 двома ракетами "земля-повітря", запущеними членами Аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, є порушенням міжнародних правових зобов'язань Ірану.

Як зазначено в позові, Іран, серед інших порушень, не вжив усіх можливих заходів, щоб запобігти знищенню літака рейсу PS752 членами його збройних сил.

"Іран також не зміг провести повне, прозоре та неупереджене досудове розслідування та судовий розгляд відповідно до міжнародних стандартів. Спільний позов до Міжнародного суду відображає нашу непохитну відданість досягненню прозорості, справедливості та відповідальності для усіх сімей жертв рейсу PS752", - заявили в Міжнародній групі з координації допомоги жертвам рейсу.

29 червня в МЗС повідомили, що Україна та інші учасники міжнародної координаційної групи мають намір подати до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, було збито в районі міжнародного аеропорту ім. Імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (серед них дев'ятеро членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН і Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing був збитий помилково іранськими військовими. Пізніше Командувач аерокосмічних сил "Корпусу вартових Ісламської революції" (КСІР) Амір Алі Гаджизаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за катастрофу українського літака.