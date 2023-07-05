Місія МКЧХ в Україні так і не отримала доступу на лівий берег Дніпра після повені - Бауер

Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні так і не вдалося побувати на лівому березі Дніпра після катастрофічної повені, спричиненої підривом греблі на Каховській ГЕС, повідомила в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" регіональна директорка МКЧХ у Європі та Центральній Азії Аріан Бауер.

"На жаль, поки що нам не вдалося побувати в Херсонській області на лівому березі. Тому ми продовжуємо вести переговори щодо цього доступу. Це завжди дуже складно. Поки що нам не вдалося потрапити до цих районів. Ми неодноразово просили надати нам доступ туди і проситимемо й надалі", - сказала вона.

За її словами, з перших же годин вони просили надати доступ на лівий берег річки, "тому що, коли ви бачите те, що ми могли бачити на цій стороні, ми можемо оцінити, що ті самі наслідки трагедії були і на іншому березі".

При цьому вона наголосила, що "з першої ж години цієї катастрофи ми були на зв'язку з владою Херсона та області, Миколаєва та вирішували, що їм потрібно, щоб зрозуміти, чим ми можемо допомогти".

"Я була там два дні тому, в Миколаєві та Херсонській області, щоб зрозуміти, що ми робимо і що буде потрібно в найближчі тижні та місяці", - зазначила Бауер.

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував МКЧХ за відсутність допомоги українцям на окупованій частині Херсонської області.