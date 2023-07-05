Події

11:39 05.07.2023

У Чорному морі перебувають 4 ракетоносії із загальним залпом 24 "Калібри" - ВМС ЗСУ

1 хв читати
У Чорному морі перебувають 4 ракетоносії із загальним залпом 24 "Калібри" - ВМС ЗСУ

Станом на 10:45 середи в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім російських кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп може сягати 24 ракет, повідомляє командування Військово-Морських сил Збройних сил України.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, у Середземному морі - до восьми російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.

За інформацією ВМС ЗСУ, напередодні, у вівторок, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували дев’ять ворожих кораблів, серед яких був один носій "Калібрів" із загальним залпом вісім ракет. В Азовському морі - один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебували до вісім ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.

 

Теги: #чорне_море #ракетоносії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:03 02.07.2023
Два ракетоносії залпом до 16 "Калібрів" залишаються чергувати в Чорному морі

Два ракетоносії залпом до 16 "Калібрів" залишаються чергувати в Чорному морі

17:43 02.07.2023
Ворог не диктуватиме умови в Чорному морі - Зеленський

Ворог не диктуватиме умови в Чорному морі - Зеленський

08:23 02.07.2023
Ворог мобілізує ресурси для продовження ракетного терору

Ворог мобілізує ресурси для продовження ракетного терору

21:04 01.07.2023
Окупанти вивели в Чорне море два підводні ракетоносії, можливий залп – вісім "Калібрів"

Окупанти вивели в Чорне море два підводні ракетоносії, можливий залп – вісім "Калібрів"

07:42 30.06.2023
Сапери продовжують знешкоджувати міни, що опинилися через підрив Каховської ГЕС у Дніпрі та Чорному морі

Сапери продовжують знешкоджувати міни, що опинилися через підрив Каховської ГЕС у Дніпрі та Чорному морі

14:20 27.06.2023
Зафіксовано цвітіння Чорного моря через підрив Каховської ГЕС - голова Одеської ОВА

Зафіксовано цвітіння Чорного моря через підрив Каховської ГЕС - голова Одеської ОВА

23:18 23.06.2023
Два ракетоносії "Калібрів" із залпом до восьми ракет перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі - ОК "Південь"

Два ракетоносії "Калібрів" із залпом до восьми ракет перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі - ОК "Південь"

01:05 21.06.2023
Окупанти вивели в море надводний ракетоносій із залпом до 8 "Калібрів" – ОК "Південь"

Окупанти вивели в море надводний ракетоносій із залпом до 8 "Калібрів" – ОК "Південь"

07:21 11.06.2023
Росіяни вивели в Чорне море ракетоносій "Калібрів", споряджений вісьмома ракетами

Росіяни вивели в Чорне море ракетоносій "Калібрів", споряджений вісьмома ракетами

17:32 08.06.2023
РФ виконала ротацію кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі - ОК "Південь"

РФ виконала ротацію кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі - ОК "Південь"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ставка верховного головнокомандувача розпорядилася посилити північний напрямок - Зеленський

МКЧХ продовжить переконувати "контакти в Москві", які можуть забезпечити доступ до військовополонених, - Бауер

Місія МКЧХ в Україні так і не отримала доступу на лівий берег Дніпра після повені - Бауер

Національний заповідник почав опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври, в УПЦ (МП) вважають такі дії незаконними

Сирський про контрнаступ: Поки що все розвивається згідно зі складеними й затвердженими планами

ОСТАННЄ

Ставка верховного головнокомандувача розпорядилася посилити північний напрямок - Зеленський

МКЧХ продовжить переконувати "контакти в Москві", які можуть забезпечити доступ до військовополонених, - Бауер

Тимчасовий міст, який полегшить транспортне сполучення з Києвом, запрацював у Чернігівській області

Бауер: Робота МКЧХ в Україні - одна з найбільших місій у його історії

Місія МКЧХ в Україні так і не отримала доступу на лівий берег Дніпра після повені - Бауер

Модель трибуналу за злочин агресії ще обговорюють, але робота ICPA - сигнал, що трибунал обов'язково буде - Костін

"Зерновий коридор" заблоковано на вхід із 29 червня - СКЦ

Національний заповідник почав опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври, в УПЦ (МП) вважають такі дії незаконними

Маркарову призначено послом України в Антигуа і Барбуда за сумісництвом

У північних і центральних областях України очікуються дощі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА