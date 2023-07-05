У Чорному морі перебувають 4 ракетоносії із загальним залпом 24 "Калібри" - ВМС ЗСУ

Станом на 10:45 середи в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім російських кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп може сягати 24 ракет, повідомляє командування Військово-Морських сил Збройних сил України.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, у Середземному морі - до восьми російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.

За інформацією ВМС ЗСУ, напередодні, у вівторок, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували дев’ять ворожих кораблів, серед яких був один носій "Калібрів" із загальним залпом вісім ракет. В Азовському морі - один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебували до вісім ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.