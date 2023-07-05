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11:09 05.07.2023

ПриватБанк виграв у Верховному Суді справу за позовами "Інгосстраху" про стягнення з нього недоотриманих доходів страхової

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ПриватБанк виграв у Верховному Суді справу за позовами "Інгосстраху" про стягнення з нього недоотриманих доходів страхової

Верховний Суд 4 липня залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позову страхової компанії "Інгосстрах" (Дніпро) про стягнення з ПриватБанку "збитків у вигляді недоотриманих доходів страхової" у розмірі 209,5 млн грн, повідомив ПриватБанк.

Зазначено, що свої рішення суди аргументували тим, що страхова компанія не надала доказів ані протиправної поведінки банку, ані наявності шкоди та її розміру.

"Перемога ПриватБанку у справі є свідченням беззаперечного верховенства права і справедливості. Колишнім власникам та пов'язаним із ними компаніям, які ініціюють проти банку та держави сотні позовів на мільйони і мільярди гривень, навіть попри війну, не вдасться оминути закони й уникнути правосуддя", - повідомляється в заяві банку.

Крім того, зазначено, що іншу аналогічну справу за позовом страхової компанії "Кредо" (Запоріжжя) щодо стягнення з ПриватБанку "збитків" у розмірі 374,7 млн грн, яку розглядали цього самого дня, Північний апеляційний господарський суд переніс на 8 серпня.

Як повідомлялося, договори доручення на виконання страхових агентських послуг щодо "Інгосстраху" та "Кредо" уклав ще у 2014 році колишній топменеджмент банку. У подальшому, після націоналізації банку в грудні 2016 року, ПриватБанк створив відкриту платформу з обрання страхових компаній, які надають прозорі та якісні послуги клієнтам банку.

Після скасування в травні 2022 року ухвали суду, що забороняла держбанку розривати договірні відносини з "Інгосстрахом" і "Кредо", ПриватБанк скористався правом на відмову від подальшого виконання договорів.

У подальшому НБУ анулював ліцензію СК "Інгосстрах" у зв'язку з невідповідністю структури власності компанії вимогам законодавства України. У 2022 році страхові компанії звернулися до суду з вимогами стягнути з банку "збитки у вигляді недоотриманої вигоди" в загальній сумі понад 500 млн грн за невиконання договорів доручення.

Теги: #приватбанк #верховний_суд

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