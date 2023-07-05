Унаслідок обстрілів Курахівської громади загинув мирний житель

Унаслідок російських обстрілів у Донецькій області за минулу добу поранені двоє цивільних, у Курахівській громаді загинув мирний житель, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На донецькому напрямку зафіксовано обстріли Красногорівки та Георгіївки Мар'їнської громади. Напередодні росіяни двічі обстріляли з артилерії Авдіївку. У Курахівській громаді одна людина загинула в Дальньому, пошкоджено три будинки. Під обстрілами - Ганнівка і Веселий Гай", - написав Кириленко в телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, "серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці - пошкоджено будинок. На волноваському напрямку вранці росіяни обстріляли Максимівку з "Градів" - без жертв. На горлівському напрямку пошкоджено будинок у Костянтинівці та трансформатор у Північному Торецької громади. У Часовоярській громаді пошкоджено два будинки. Під вогнем - Васюківка, Роздолівка та Федорівка Соледарської громади".

"На лисичанському напрямку зруйновано чотири будинки в Переїзному та пошкоджено два будинки в Званівці. Зафіксовано 15 обстрілів Лиманської громади", - додав Кириленко.

За його даними, за добу росіяни поранили двох жителів Донецької області.