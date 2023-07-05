Понад 3600 учасників заворушень затримано у Франції за шість днів

Від початку протестів у Франції поліція взяла під варту 3625 осіб, 1124 з них - неповнолітні, інформує станом на вечір вівторка BFMTV, посилаючись на Міністерство юстиції Франції.

"Унаслідок заворушень, які сколихнули Францію протягом тижня, поліція затримала 3625 осіб, зокрема 380 ув'язнених за останні шість днів... Із затриманих 1124 були неповнолітніми", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон має намір застосовувати фінансові покарання до сімей молодих людей, які беруть участь у порушеннях громадського порядку.

Заворушення у Франції почалися після того, як 27 червня поліцейський застрелив 17-річного підлітка Нахеля Мерзука, який, будучи за кермом машини, відмовився зупинитися на вимогу правоохоронців. Інцидент розбурхав усю країну і спровокував хвилю нічних заворушень у багатьох містах.