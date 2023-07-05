Події

07:12 05.07.2023

Окупанти завдали 47 авіаударів по Україні за добу

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Окупанти завдали 47 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти завдали 47 авіаційних ударів по території України та здійснили приблизно 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Унаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт", - зазначили у відомстві.

Минулої доби противник завдав ракетного удару по місту Первомайський і селищу Білий Колодязь Харківської області та авіаційного удару в районі Рівнопілля Запорізької області.

Також окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 112 населених пунктів у Сумській, Чернігівській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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