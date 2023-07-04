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18:05 04.07.2023

Окупанти полювали на передані США системи HIMARS, але так досі нікого і не впіймали - Маляр

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Окупанти полювали на передані США системи HIMARS, але так досі нікого і не впіймали - Маляр

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про відомі випадки застосування реактивної системи залпового вогню американського виробництва M142 HIMARS, які противник так і не зміг "впіймати".

Заступник міністра оборони з нагоди Дня незалежності США подякувала американському народу за підтримку, яка допомагає Україні боротися за свободу й знищувати ворога, зазначивши, що один із найпотужніших проявів підтримки - M142 HIMARS.

"Поява американських "Хаймарсів" у червні 2022 року стала неприємною несподіванкою для російських військових. Виявилось, що всі логістичні шляхи, склади з боєприпасами та місця дислокації військ перебувають у зоні ураження реактивної системи. Злякавшись та відчувши перші величезні втрати, окупанти почали полювання на HIMARSи. Але так досі нікого й не впіймали", - написала Маляр у своєму телеграм-каналі.

Вона наголосила, що завдяки максимальній швидкості 85 км/год HIMARS здатна розгорнутися, відстрілятися й залишити позицію менш ніж за хвилину, що дає змогу застосовувати її для тактики shoot-and-scoot (стріляй і біжи), що значно зменшує шанси бути виявленим й ураженим ворогом.

У Міноборони також розповіли про відомі випадки застосування HIMARS. Зокрема, це високоточний удар 1 січня 2023 року по будівлі ПТУ в Макіївці, коли, за різними даними, загинули від пів сотні до 600 мобілізованих росіян.

Також завдяки HIMARS відбулося знищення бази окупантів у селі Праві Саги, поблизу Олешків.

"Для українських військових "Хаймарси" стали реальною зброєю перемоги. Адже "одна ракета - одна знищена ціль" - це недосяжний результат для застарілих радянських аналогів", - додала Маляр.

HIMARS розроблено наприкінці 1990-х як полегшену колісну версію М270. У своєму арсеналі HIMARS має чимало різноманітних боєприпасів: від звичайних некерованих до високоточних балістичних ракет із GPS-навігацією.

Боєприпаси та їхня дальність ураження: MLRS - 45 км; GMLRS - 70 км; ER GMLRS - 150 км; ATACMS - 300 км; експериментальна ракета PrSM - 499 км.

 

Теги: #міноборони #himars

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