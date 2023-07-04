Наймолодшому постраждалому внаслідок ракетного удару по Первомайському 3 місяці, загалом відомо про 38 поранених

Станом на 17:30 вівторка відомо про 38 поранених мирних жителів, які постраждали внаслідок денного ракетного удару по Первомайському Харківської області.

"Станом на 17:30 відомо про 38 поранених, із них - 12 дітей. Наймолодшому - три місяці, медики надали дитині допомогу на місці", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як повідомлялося, під час удару по Первомайському в місті відбувалася церемонія прощання із загиблим поблизу Бахмута бійцем Kraken і 3 штурмового батальйону Олегом Фадєєнком (позивний "Малюк").