Події

17:52 04.07.2023

Наймолодшому постраждалому внаслідок ракетного удару по Первомайському 3 місяці, загалом відомо про 38 поранених

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Станом на 17:30 вівторка відомо про 38 поранених мирних жителів, які постраждали внаслідок денного ракетного удару по Первомайському Харківської області.

"Станом на 17:30 відомо про 38 поранених, із них - 12 дітей. Наймолодшому - три місяці, медики надали дитині допомогу на місці", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як повідомлялося, під час удару по Первомайському в місті відбувалася церемонія прощання із загиблим поблизу Бахмута бійцем Kraken і 3 штурмового батальйону Олегом Фадєєнком (позивний "Малюк").

Теги: #постраждалі #обстріл #первомайський

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