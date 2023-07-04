Події

17:26 04.07.2023

ГУР Міноборони України про вибухи в Москві: Так буває

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ГУР Міноборони України про вибухи в Москві: Так буває

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував ранкові вибухи в Москві.

"Якщо говорити про Москву, то, звісно, ми традиційно не коментуємо це, але так буває, це в житті буває. Якщо, наприклад, рашистська 45 бригада спецпризначенців займається диверсіями в українському тилу, то це означає, що щось може прилетіти і по Москві. Так буває", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Раніше в соцмережах повідомляли, що в Новій Москві вранці пролунало декілька потужних вибухів. Пізніше в Міноборони РФ повідомили, що нібито над регіоном збили п'ять українських безпілотників.

Теги: #гур_міноборони

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