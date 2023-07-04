Північний кордон буде посилено особовим складом і бойовою технікою - Наєв

Ухвалено рішення про зміцнення оборони північного кордону України особовим складом і бойовою технікою, повідомляє командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"У зв'язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції було ухвалено рішення щодо посилення північного кордону нашої держави як особовим складом, так і бойовою технікою. Робота в цьому напрямі не зупинялася відтоді, як було вибито ворога з півночі, і триває цілодобово. Будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля і зміцнюється вся лінія оборони", - написав Наєв у телеграм-каналі у вівторок.

Він також зазначив, що українська розвідка досить ефективно працює.

"Ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів. Наші воїни пройшли бойове злагодження і готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію", - наголосив командувач.