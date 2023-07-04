Події

16:29 04.07.2023

Північний кордон буде посилено особовим складом і бойовою технікою - Наєв

1 хв читати
Північний кордон буде посилено особовим складом і бойовою технікою - Наєв

Ухвалено рішення про зміцнення оборони північного кордону України особовим складом і бойовою технікою, повідомляє командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"У зв'язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції було ухвалено рішення щодо посилення північного кордону нашої держави як особовим складом, так і бойовою технікою. Робота в цьому напрямі не зупинялася відтоді, як було вибито ворога з півночі, і триває цілодобово. Будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля і зміцнюється вся лінія оборони", - написав Наєв у телеграм-каналі у вівторок.

Він також зазначив, що українська розвідка досить ефективно працює.

"Ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів. Наші воїни пройшли бойове злагодження і готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію", - наголосив командувач.

 

Теги: #зсу #наєв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:49 04.07.2023
На бердянському напрямку зафіксовано просування в глибину оборони окупантів до 2 км

На бердянському напрямку зафіксовано просування в глибину оборони окупантів до 2 км

13:32 04.07.2023
На таврійському напрямку ворог вибитий із низки позицій, українські воїни просуваються вперед

На таврійському напрямку ворог вибитий із низки позицій, українські воїни просуваються вперед

17:45 03.07.2023
Маляр: ЗСУ кожні 70 хвилин знищують ворожу ціль високої пріоритетності

Маляр: ЗСУ кожні 70 хвилин знищують ворожу ціль високої пріоритетності

15:42 03.07.2023
Українські воїни продовжують просування вперед на таврійському напрямку - Тарнавський

Українські воїни продовжують просування вперед на таврійському напрямку - Тарнавський

12:11 02.07.2023
Українські війська поступово просуваються вперед на Бахмутському напрямку - Череватий

Українські війська поступово просуваються вперед на Бахмутському напрямку - Череватий

11:48 02.07.2023
Українські морпіхи за минулу добу знищили міномет і два сховища боєприпасів - командування

Українські морпіхи за минулу добу знищили міномет і два сховища боєприпасів - командування

11:37 02.07.2023
На Херсонському напрямку в районі Антонівського мосту тривають важкі бої - Гуменюк

На Херсонському напрямку в районі Антонівського мосту тривають важкі бої - Гуменюк

07:43 02.07.2023
Пораненим військовослужбовцям суттєво спрощено порядок оформлення відпустки або звільнення

Пораненим військовослужбовцям суттєво спрощено порядок оформлення відпустки або звільнення

13:39 30.06.2023
Залужний про ядерний шантаж РФ: Мене це абсолютно не зупиняє

Залужний про ядерний шантаж РФ: Мене це абсолютно не зупиняє

13:30 30.06.2023
Залужний про контрнаступ: Це не шоу, кожен метр дається кров'ю

Залужний про контрнаступ: Це не шоу, кожен метр дається кров'ю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ГУР Міноборони України про вибухи в Москві: Так буває

Зеленський у День Національної поліції: Українська поліція вміє бути професійною, вміє рятувати від зла і повертати справедливість

Кількість постраждалих унаслідок удару по Первомайському зросла до 31 людини - прокуратура

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Первомайському зросла до 16 осіб, наймолодшому - 1 рік

Окупанти вдарили по Первомайському фугасним снарядом, попередньо 12 постраждалих, зокрема п'ятеро дітей - ОВА

ОСТАННЄ

ГУР Міноборони України про вибухи в Москві: Так буває

Українська розвідка про вибухи в Севастополі: Це означає, що звільнення і деокупація Криму наближаються

Гроссі стурбований ситуацією з безпекою ЗАЕС

Зеленський привітав американський народ із Днем незалежності

Зеленський у День Національної поліції: Українська поліція вміє бути професійною, вміє рятувати від зла і повертати справедливість

Нардеп Алєксєєв вийшов з-під варти під заставу - ЗМІ

Кількість постраждалих унаслідок удару по Первомайському зросла до 31 людини - прокуратура

На сесії Львівської облради вручили повістки 34 депутатам - заступник голови облради

Camino Podolico офіційно прийнято до Європейської федерації "Шляхи святого Якова" - ДАРТ

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Первомайському зросла до 16 осіб, наймолодшому - 1 рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА