Зеленський привітав американський народ із Днем незалежності

Президент України Володимир Зеленський привітав американський народ, президента Сполучених Штатів Америки, сенаторів і конгресменів із Днем незалежності та подякував за підтримку України й відданість у захисті ідеалів свободи та демократії.

"Щиро вітаю американський народ із Днем незалежності! Дякую президенту Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу та всім американцям за непохитну підтримку України, незламну відданість у захисті наших спільних ідеалів свободи та демократії", - написав Зеленський у твіттері у вівторок.

"Бажаю миру та процвітання вашій прекрасній країні. Нехай кольори американського прапора назавжди залишаються символом свободи, мужності та патріотизму, надихаючи всіх людей вільного світу".

"Happy 4th of July!", - завершив твіт президент Української держави.