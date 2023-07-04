Окупанти вдарили по Первомайському фугасним снарядом, попередньо 12 постраждалих, зокрема п'ятеро дітей - ОВА

У вівторок, 4 липня, приблизно о 13:35, у Первомайському Харківської області пролунав вибух, є постраждалі, зокрема й діти, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, з яких п'ятеро дітей. На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

У цей час у місті відбувалася церемонія прощання із загиблим біля Бахмуту бійцем Kraken і 3 штурмового батальйону Олегом Фадєєнком (позивний "Малиш").