На бердянському напрямку зафіксовано просування в глибину оборони окупантів до 2 км

Просування в глибину оборони ворога до 2 км зафіксовано на бердянському напрямку, українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень.

"На таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед. Так, на бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування в глибину оборони ворога до 2 км. Закріплюємося на досягнутих рубежах, здійснюємо аеророзвідку місцевості, завдаємо ворогові ураження артилерією по виявлених цілях противника, відбувається контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування", - сказав Шершень у відео, оприлюдненому на сторінці Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку у фейсбуці.

Він наголосив, що ворог чинить "запеклий спротив", проте українські воїни системно тиснуть на певні ділянки фронту, "продавлюють і нещадно знищують" бойовий потенціал окупаційних військ.

За інформацією речника пресцентру, за добу було ліквідовано 72 окупанта, поранено 166 осіб.