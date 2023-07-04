Події

13:49 04.07.2023

На бердянському напрямку зафіксовано просування в глибину оборони окупантів до 2 км

1 хв читати
На бердянському напрямку зафіксовано просування в глибину оборони окупантів до 2 км

Просування в глибину оборони ворога до 2 км зафіксовано на бердянському напрямку, українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень.

"На таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед. Так, на бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування в глибину оборони ворога до 2 км. Закріплюємося на досягнутих рубежах, здійснюємо аеророзвідку місцевості, завдаємо ворогові ураження артилерією по виявлених цілях противника, відбувається контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування", - сказав Шершень у відео, оприлюдненому на сторінці Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку у фейсбуці.

Він наголосив, що ворог чинить "запеклий спротив", проте українські воїни системно тиснуть на певні ділянки фронту, "продавлюють і нещадно знищують" бойовий потенціал окупаційних військ.

За інформацією речника пресцентру, за добу було ліквідовано 72 окупанта, поранено 166 осіб.

Теги: #війна #зсу #таврія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:32 04.07.2023
На таврійському напрямку ворог вибитий із низки позицій, українські воїни просуваються вперед

На таврійському напрямку ворог вибитий із низки позицій, українські воїни просуваються вперед

09:45 04.07.2023
ЗСУ вели контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту і 3 липня трохи просунулися вперед - ISW

ЗСУ вели контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту і 3 липня трохи просунулися вперед - ISW

19:34 03.07.2023
Сили оборони завдали 16 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Сили оборони завдали 16 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

17:45 03.07.2023
Маляр: ЗСУ кожні 70 хвилин знищують ворожу ціль високої пріоритетності

Маляр: ЗСУ кожні 70 хвилин знищують ворожу ціль високої пріоритетності

17:14 03.07.2023
Майже 1,6 тис. об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через російську агресію - Мінкультури

Майже 1,6 тис. об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через російську агресію - Мінкультури

15:42 03.07.2023
Українські воїни продовжують просування вперед на таврійському напрямку - Тарнавський

Українські воїни продовжують просування вперед на таврійському напрямку - Тарнавський

08:26 03.07.2023
За минулу добу ЗС України провели контрнаступ на шести ділянках фронту

За минулу добу ЗС України провели контрнаступ на шести ділянках фронту

04:22 03.07.2023
Татарстан і Дагестан будуть окремими країнами, які не мають нічого спільного з РФ - Данілов

Татарстан і Дагестан будуть окремими країнами, які не мають нічого спільного з РФ - Данілов

19:37 02.07.2023
Окупанти завдали 11 ракетних і 40 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 11 ракетних і 40 авіаударів по Україні за добу

12:11 02.07.2023
Українські війська поступово просуваються вперед на Бахмутському напрямку - Череватий

Українські війська поступово просуваються вперед на Бахмутському напрямку - Череватий

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти вдарили по Первомайському фугасним снарядом, попередньо 12 постраждалих, зокрема п'ятеро дітей - ОВА

На Бердянском направлении зафиксировано продвижение в глубину обороны оккупантов до 2 км - Шершень

На таврійському напрямку ворог вибитий із низки позицій, українські воїни просуваються вперед

Залужний призначив нового начальника Одеського ТЦК

Столтенберг підтвердив, що залишиться на посаді генсека НАТО до 1 жовтня 2024 року

ОСТАННЄ

Окупанти вдарили по Первомайському фугасним снарядом, попередньо 12 постраждалих, зокрема п'ятеро дітей - ОВА

На Бердянском направлении зафиксировано продвижение в глубину обороны оккупантов до 2 км - Шершень

Макрон пропонує штрафувати сім'ї молодих людей, які беруть участь у заворушеннях

Прокуратура Києва викрила злочинну групу, яка за допомогою фішингу заволоділа 11 млн грн Фонду гарантування вкладів

Залужний призначив нового начальника Одеського ТЦК

Столтенберг підтвердив, що залишиться на посаді генсека НАТО до 1 жовтня 2024 року

Через обстріли знеструмлено частину споживачів у Донецькій області та шахту

Чверть українців не бачать необхідності вчити англійську - опитування Viber

СБУ затримала ворожого агента, який готував ракетні удари по будівлі управління СБУ та оборонному заводу Миколаєва

Українські війська мають успіх у наступі на бахмутському напрямку - спікер Генштабу ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА