Події

08:04 04.07.2023

ЗС України ліквідували 770 окупантів

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ЗС України ліквідували 770 окупантів

Збройні сили України ліквідували 770 окупантів, 9 бронемашин, 2 танки, 32 артсистеми і 29 БПЛА, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 231030 (+770) осіб ліквідовано, танків - 4059 (+2) од, бойових броньованих машин - 7908 (+9) од, артилерійських систем - 4252 (+32) од, РСЗВ - 647 (+6) од, засоби ППО - 394 (+3) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 309 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3602 (+29), крилаті ракети - 1264 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6843 (+9) од, спеціальна техніка - 590 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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