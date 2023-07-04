РФ не забезпечує людей в окупації ліками та продуктами, що призводить до смертей

На окупованих територіях України зафіксували, що соціально-економічна ситуація стабільно залишається кризовою, РФ не може забезпечити людей ліками та продуктами, повідомляє Центр національного спротиву.

"Спостерігається соціальна напруга та фіксується значне зменшення кількості мешканців у населених пунктах окупованої частини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця проблема виникла через серйозні проблеми в логістичному забезпеченні. Відсутнє постачання харчових продуктів до місцевих магазинів, не налагоджено систему постачання медикаментів, а також відсутність отримання первинної медичної допомоги.

"Всі ці базові диверсії з боку окупантів призводять до підвищеної захворюваності, як наслідок смертності та демографічної кризи зокрема", - додали в ЦНС.