Події

04:34 04.07.2023

РФ не забезпечує людей в окупації ліками та продуктами, що призводить до смертей

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На окупованих територіях України зафіксували, що соціально-економічна ситуація стабільно залишається кризовою, РФ не може забезпечити людей ліками та продуктами, повідомляє Центр національного спротиву.

"Спостерігається соціальна напруга та фіксується значне зменшення кількості мешканців у населених пунктах окупованої частини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця проблема виникла через серйозні проблеми в логістичному забезпеченні. Відсутнє постачання харчових продуктів до місцевих магазинів, не налагоджено систему постачання медикаментів, а також відсутність отримання первинної медичної допомоги.

"Всі ці базові диверсії з боку окупантів призводять до підвищеної захворюваності, як наслідок смертності та демографічної кризи зокрема", - додали в ЦНС.

Теги: #рф #україна #населення #окупація #забезпечення

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