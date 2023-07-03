Зенітні війська України збили за час війни понад 3000 цілей

Зенітні війська України збили за час війни понад три тисячі цілей, зокрема, понад 180 літаків, понад 130 вертольотів, приблизно 40 балістичних і понад тисячу крилатих російських ракет, понад 1600 безпілотників різних типів, сказав у відеозверненні в понеділок президент України Володимир Зеленський.

"Перш за все вітаю наших зенітників, воїнів Зенітних ракетних військ українських Повітряних сил, – вони відзначають сьогодні свій День. Я дякую за кожну збиту вами ціль, воїни!" - сказав він.

"Усе це – тисячі й тисячі врятованих вами життів, сотні об’єктів критичної інфраструктури, які ви зберегли", - зазначив Зеленський.

За його словами, "на жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі".

"Ворог цим користується, як сьогодні – завдавши чергового терористичного удару по місту Суми, іранським дроном, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України. Внаслідок цих ударів є поранені, є загиблі", - сказав він.

Зеленський заявив, що "ми зробимо все можливе і неможливе, щоб наша ППО стала найсильнішою".

"Сьогодні мені доповідав генерал Олещук, командувач Повітряних сил, щодо наших дій на посилення ППО. Щоб український повітряний щит зміг закрити від російського терору всю нашу територію, а в перспективі – стати основою для європейського повітряного щита. Це абсолютно потрібно і абсолютно можливо", - заявив президент.