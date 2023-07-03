Події

20:27 03.07.2023

Щонайменше десять палестинців убито під час операції Ізраїлю на Західному березі річки Йордан

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Масштабні зіткнення між палестинцями і силами безпеки Ізраїлю сталися в понеділок на Західному березі річки Йордан під час ізраїльської антитерористичної операції в місті Дженін, передають ізраїльські ЗМІ.

За інформацією The Jerusalem Post, щонайменше 10 палестинців убито під час операції, що розпочалася в ніч на понеділок, і ще щонайменше 20 затримали. Наразі ізраїльська армія продовжує операцію не лише в Джаніні, а й в інших населених пунктах Західного берега річки Йордан.

Під час операції ізраїльські військові, серед іншого, виявили лабораторію для виробництва вибухових пристроїв і склад із сотнями вже готових до використання пристроїв, а також два склади із саморобними бомбами.

Крім того, сутички сталися між жителями єврейських поселень на Західному березі річки Йордан і палестинцями, вони закидали один одного камінням.

Палестинський воєнізований рух "Ісламський джихад" назвав ізраїльську операцію "різаниною" і пообіцяв дати на неї відповідь.

Тим часом, рух ХАМАС, що контролює сектор Гази, закликав палестинську молодь приєднатися до тих, хто бере участь у сутичках з ізраїльтянами.

 

 

Теги: #ізраїль #операція #ситуація #палестинці

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