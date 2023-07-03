Події

19:07 03.07.2023

Правоохоронці затримали організовану групу, яка займалася розбоєм у Херсонській області

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Правоохоронці затримали організовану групу, яка займалася розбоєм у Херсонській області

Поліцейські затримали організовану групу з 12 учасників, яка під виглядом добровольчого формування скоювала злочини на території Херсонської області - залякувала, катувала і здійснювала розбійні напади, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Учасники групи скоювали розбійні напади на помешкання громадян: проникали до осель, погрожували та заволодівали майном. Зокрема, одного з потерпілих злочинці утримували проти волі в домоволодінні в с. Станіслав. Згодом у чоловіка кинули гранати, від чого той отримав осколкові поранення", - ідеться в повідомленні МВС у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, у фігурантів провели обшуки, під час яких вилучено близько 27 одиниць різного виду зброї, понад 3500 набоїв, а також засоби зв'язку, техніку, записи, документи, 2 транспортні засоби, викрадене майно потерпілих.

"Підозрюваних затримано. Організатору та іншим спільникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Суд обрав запобіжні заходи: 6 учасників угруповання поміщені в умови слідчого ізолятора, ще 6 перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Слідчі дії тривають", - інформує МВС.

 

Теги: #затримання #злочинці #херсонська_область

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