Правоохоронці затримали організовану групу, яка займалася розбоєм у Херсонській області

Поліцейські затримали організовану групу з 12 учасників, яка під виглядом добровольчого формування скоювала злочини на території Херсонської області - залякувала, катувала і здійснювала розбійні напади, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Учасники групи скоювали розбійні напади на помешкання громадян: проникали до осель, погрожували та заволодівали майном. Зокрема, одного з потерпілих злочинці утримували проти волі в домоволодінні в с. Станіслав. Згодом у чоловіка кинули гранати, від чого той отримав осколкові поранення", - ідеться в повідомленні МВС у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, у фігурантів провели обшуки, під час яких вилучено близько 27 одиниць різного виду зброї, понад 3500 набоїв, а також засоби зв'язку, техніку, записи, документи, 2 транспортні засоби, викрадене майно потерпілих.

"Підозрюваних затримано. Організатору та іншим спільникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Суд обрав запобіжні заходи: 6 учасників угруповання поміщені в умови слідчого ізолятора, ще 6 перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Слідчі дії тривають", - інформує МВС.