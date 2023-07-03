Події

17:16 03.07.2023

У Литві розпочинаються міжнародні навчання ССО "Сильні та єдині-2023"

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У Литві стартують міжнародні навчання Сил спеціальних операцій (ССО), повідомило в понеділок агентство BNS із посиланням на заяву Збройних сил.

У десятиденних навчаннях "Сильні та єдині-2023" (Strong & United 2023) беруть участь литовські, польські та німецькі підрозділи ССО.

Під час навчань у Клайпеді, Вільнюсі, Казлу-Руді та інших районах Литви відпрацьовуватимуть способи реагування на потенційні загрози в різних ситуаціях. Навчання заплановані з наземними і водними тренуваннями, польотами винищувачів і вертольотів.

Теги: #литва #навчання #ссо

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