У Литві розпочинаються міжнародні навчання ССО "Сильні та єдині-2023"

У Литві стартують міжнародні навчання Сил спеціальних операцій (ССО), повідомило в понеділок агентство BNS із посиланням на заяву Збройних сил.

У десятиденних навчаннях "Сильні та єдині-2023" (Strong & United 2023) беруть участь литовські, польські та німецькі підрозділи ССО.

Під час навчань у Клайпеді, Вільнюсі, Казлу-Руді та інших районах Литви відпрацьовуватимуть способи реагування на потенційні загрози в різних ситуаціях. Навчання заплановані з наземними і водними тренуваннями, польотами винищувачів і вертольотів.