Події

15:06 03.07.2023

Унаслідок атаки дронів по Сумах загинула 1 людина, поранено 16 осіб, пошкоджено 2 житлові багатоповерхівки та адмінбудівлю

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Унаслідок атаки дронів по Сумах загинула 1 людина, поранено 16 осіб, пошкоджено 2 житлові багатоповерхівки та адмінбудівлю

Одна людина загинула і 16 дістали поранень унаслідок атаки ударних безпілотних літальних апаратів по м. Суми в понеділок, повідомляється в телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації.

"Постраждалим надали допомогу. (...) Постраждалому населенню надано місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їх розміщення. Надається медична та психологічна допомога", - ідеться в повідомленні.

За даними обладміністрації, загалом станом на 10:49 було зафіксовано чотири прильоти ударних безпілотників типу Shahed 136 по центру Сум.

Унаслідок влучання пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирні житлові будинки. Тривають роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі.

Зі свого боку Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що ліквідація наслідків ворожої атаки триває.

"Проводиться розбір зруйнованих конструкцій, гасіння відкритих осередків горіння та порятунок людей", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

На місці події працюють близько 100 рятувальників і 19 одиниць техніки ДСНС України. Роботи тривають.

 

 

Теги: #дснс #суми #обстріл

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