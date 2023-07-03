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12:40 03.07.2023

НКРЕКП скасувала рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення

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НКРЕКП скасувала рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала рішення від 29 червня 2023 року щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Таке рішення ухвалено на позачерговому засіданні регулятора в понеділок.

"Регулятор розпочинає консультації з Кабінетом Міністрів України та всіма зацікавленими сторонами для напрацювання справедливого соціального рішення, що зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів", - повідомляється на сайті Нацкомісії.

За словами голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського, наведеними в повідомленні, самодостатньою підставою для скасування раніше ухваленого регулятором рішення є позиція Верховного головнокомандувача, який у період воєнного стану висловився проти нього. Крім того, він послався на доручення прем'єр-міністра про проведення консультацій щодо такого рішення.

Як повідомлялося, згідно з рішенням регулятора, тарифи на послуги 34 водоканалів із 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%.

Президент України Володимир Зеленський назвав його "ганебним і непрофесійним", прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики Герману Галущенку провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду рішень про підвищення тарифів на воду, назвавши його неприйнятним та неузгодженим з урядом, що суперечить його політиці.

Сам очільник Міненерго назвав рішення НКРЕКП необґрунтованим і таким, що не відповідає умовам воєнного часу, зазначивши, що це чутливе для суспільства рішення регулятор не обговорював ні з міністерством, ні з іншими представниками уряду.

Теги: #тарифи #водопостачання #нкрекп

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