За минулу добу в результаті обстрілів Донеччини загинуло двоє людей, трьох поранено

Упродовж неділі через обстріли російських окупантів загинуло двоє мешканців Покровська та Нового Комара Донецької області, повідомляє голова військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

"За 2 липня росіяни вбили 2 жителів Донбасу: у Покровську та Новому Комарі. Ще 3 людини за добу дістали поранення", - написав Кириленко в телеграмі у понеділок уранці.

Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.