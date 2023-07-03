Події

04:13 03.07.2023

ФРН не хоче постачати Україні зброю, яка може вразити територію РФ – Шольц

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ФРН не хоче постачати Україні зброю, яка може вразити територію РФ – Шольц

ФРН не бажає передавати Україні озброєння дальньої дії, яку можна було б використати для ударів територією РФ, заявив в інтерв'ю ARD канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Ми уважно перевіряємо всі заявки, про що нас просять. Але для нас діє принцип, який ми поділяємо з американським президентом: ми не хочемо, щоб зброя, що передається, використовувалася для того, щоб вразити російську територію, вона має служити захисту України і поверненню нею її територій", - сказав він у відповідь на питання, чи передасть Берлін авіаційні крилаті ракети Taurus Україні.

При цьому канцлер наголосив, що ФРН поставила Україні велику кількість танків.

Теги: #україна #зброя #фрн #позиція

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