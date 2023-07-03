Події

01:02 03.07.2023

За порядком у Франції вночі стежитимуть 45 тис. поліцейських

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За порядком у Франції вночі стежитимуть 45 тис. поліцейських

Уже третю ніч поспіль за порядком у Франції стежитимуть 45 тис. співробітників служб безпеки через протести, що почалися після того, як поліцейський застрелив підлітка, повідомляють у неділю місцеві ЗМІ.

Глава МВС Франції Жеральд Дарманен попросив співробітників поліції та жандармерії рішуче припиняти заворушення і негайно затримувати хуліганів.

У неділю ввечері президент Франції Емманюель Макрон проводить зустріч із міністрами та представниками служб безпеки для обговорення ситуації в країні.

У свою чергу, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що розуміє рішення Макрона і впевнений, що він зможе врегулювати ситуацію.

"Я не думаю, що Франція стане нестабільною, навіть попри те, що картина дуже тривожна", - заявив він.

При цьому бабуся загиблого підлітка попросила протестувальників припинити безлад.

"На щастя, за всім стежить поліція. Я закликаю людей, які чинять погроми, зупинитися", - сказала вона.

Поліцейські та жандарми у Франції за ніч на неділю затримали 719 учасників заворушень. У суботу вранці влада поінформувала про 994 затриманих за ніч. А через кілька годин надійшли повніші дані про 1311 затриманих.

У суботу, 1 липня, пройшли похорони підлітка Нахеля Мерзука, якого 27 червня в передмісті Парижа - Нантері - застрелив співробітник поліції. Юний житель Франції, будучи за кермом машини, відмовився зупинитися на вимогу правоохоронців. Далі один із поліцейських вистрілив у нього. Наразі триває розгляд щодо правомірності дій співробітника служби безпеки. Цей інцидент і спровокував хвилю нічних заворушень по всій країні.

Теги: #франція #ситуація #протести

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