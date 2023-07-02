Байден у липні відвідає саміт НАТО у Вільнюсі, здійснить візити в Лондон і Гельсінкі

Президент США Джо Байден вирушить із 9 до 13 липня в турне до Європи, під час якого спочатку прибуде до Британії, а потім вирушить на саміт НАТО у Вільнюсі та в Гельсінкі.

"Спочатку президент Байден здійснить поїздку до Лондона на переговори з королем Чарльзом III і прем'єр-міністром Ріші Сунаком для подальшого зміцнення близьких відносин між нашими народами. Потім президент поїде до Литви у Вільнюс для участі в 74-му саміті НАТО з 11 до 12 липня", - ідеться в заяві Білого дому.

Після саміту 13 липня Байден вирушить до Гельсінкі на саміт США і країн Північної Європи.